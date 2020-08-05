В Турции надеются, что праздники не приведут к сильному росту числа больных коронавирусом

АНКАРА, 5 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выразил в среду надежду, что прошедший на прошлой неделе праздник Курбан-байрам не приведет к серьезному росту новых случаев заражения коронавирусом.

"Сегодня число новых случаев [заражения коронавирусом] по сравнению со вчерашним днем выросло на 95. За последние 24 часа сделано почти 54 тыс. тестов. Общее число сделанных тестов превысило 5 млн. Мы не должны допустить, чтобы праздники и отдых привели к новым последствиям", - написал он на своей странице в Twitter.

Коджа также привел ежедневную статистику по коронавирусу в Турции, которая свидетельствует, что число новых случаев в республике продолжает расти уже третий день подряд. "За последние 24 часа сделано 53 842 теста, выявлено 1 178 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 19 человек. Теперь общее число умерших составляет 5 784, а инфицированных - 236 112", - написал он.

Глава Минздрава добавил, что всего выздоровели 219 506 человек.

19 апреля в Турции за сутки было зафиксировано 127 летальных исходов. Это самый высокий показатель с начала распространения коронавируса в стране. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.