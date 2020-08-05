Минюст просит привлечь к ответственности шестерых адвокатов Сафронова за нарушение этики

"В связи с поступлением в Главные управления Минюста России по Москве и Санкт-Петербургу, а также в Управление Минюста России по Ленинградской области материалов в отношении адвокатов Малюкина С. В., Катчева Д. И., Елисеева О. В., Никифорова Д. А., Павлова И. Ю. и Смирнова Е. Е. о нарушении ими требований ч. 3 ст. 161 УПК (за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия - прим. ТАСС) <...> в адвокатские палаты соответствующих субъектов РФ внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства на том основании, что представленные материалы могут свидетельствовать о нарушении адвокатами требований Кодекса профессиональной этики адвоката", - сообщили в Минюсте.

В министерстве считают, что они могли нарушить п. 1 ст. 4 и ст. 12 Кодекса. Согласно ст. 4, адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии. Как следует из ст. 12, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле, а в случае возражения - действовать в соответствии с законом.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов сообщил, что управление Минюста по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности четырех адвокатов, отказавшихся дать подписку о неразглашении. В среду он сообщил, что управления Минюста Санкт-Петербурга и Ленобласти обратились в адвокатские палаты обоих регионов с требованием привлечь к ответственности его и другого адвоката - Евгения Смирнова.