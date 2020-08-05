Власти Калмыкии продолжат работу после обнаружения коронавируса у главы региона

ЭЛИСТА, 5 августа. /ТАСС/. Администрация главы Калмыкии и правительство республики будут работать в обычном режиме после выявления коронавируса у главы региона Бату Хасикова, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе главы республики.

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем Instagram, что заразился коронавирусом и будет проходить стационарное лечение в инфекционном госпитале № 1 города Элисты. Он уточнил, что переносит заболевание легко и планирует работать дистанционно.

"Мы будем работать в прежнем формате. Вспышки коронавируса в правительстве, администрации главы республики нет", - сказали в пресс-службе.

Калмыкия находится на втором этапе снятия ограничительных мер. Власти республики продлили ограничения из-за коронавируса на две недели - до 9 августа включительно, при этом разрешив работу объектов общепита и оставшихся магазинов непродовольственных товаров. Ранее сообщалось, что в регионе каждый 100-й житель Калмыкии заразился коронавирусом.

По данным оперативного штаба Калмыкии по состоянию на среду, с начала пандемии коронавирусом заразились 2 839 человек, выздоровели и выписаны 2 073 человека, умерли 40 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 10 человек, из них пять - на аппаратах искусственной вентиляции легких.