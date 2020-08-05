{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в порту Бейрута

Судно Rhosus задерживали в порту Севильи в июле 2013 года

По данным министерства транспорта Испании, судно шло под флагом Молдавии

МАДРИД, 5 августа. /ТАСС/. Судно Rhosus, с которого, предположительно, была конфискована аммиачная селитра, возможно, сдетонировавшая в порту Бейрута, было задержано в порту Севильи в июле 2013 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте министерства транспорта страны.

На эту тему
Что известно о взрыве в порту Бейрута

Как указано на странице ведомства, судно шло под флагом Молдавии. По некоторым данным, оно было задержано в течение двух недель. ТАСС пока не удалось установить причины задержания.

Как сообщается на сайте российского профессионального союза моряков, "в 2013 году балкер под флагом Молдавии перевозил опасный груз из Батуми в Мозамбик и сделал внеплановый заход в Бейрут, там теплоход задержали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации". Именно эта партия, возможно, и взорвалась 4 августа в порту ливанской столицы.

Теги
ЛиванИспанияВзрыв в порту Бейрута
Источник: Мишустин во время поездки на Дальний Восток не планирует посещать Хабаровск
Программа рабочей поездки премьер-министра находится в стадии формирования
Читать полностью