Источник: Мишустин во время поездки на Дальний Восток не планирует посещать Хабаровск

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток не планирует посещать Хабаровск. Кроме того, в график посещения главой правительства Дальневосточного федерального округа не вошла и окружная столица - Владивосток. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с подготовкой поездки.

"Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, планирует ли премьер посетить два этих города.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что Мишустин в ближайшее время посетит Дальневосточный федеральный округ. Программа рабочей поездки находится в стадии формирования, добавили в кабмине.

Там также отметили, что все поездки с участием премьера традиционно анонсируются накануне.