В Грузии заявили, что перевозка и обработка селитры не входят в компетенцию экспортера

ТБИЛИСИ, 5 августа. /ТАСС/. Аммиачная селитра, которая во вторник взорвалась в порту Бейрута, действительно была отправлена из грузинского порта Батуми, однако перевозка и обработка такого груза являются компетенцией принимающей стороны, а не экспортера. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Агентства морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
"Связывать Грузию со взрывом в порту Бейрута в какой-либо форме лишено всякого основания. Нитрат аммония (аммиачная селитра) является одним из экспортных продуктов Грузии в течение нескольких лет и ежегодно поступает на международные рынки, однако перевозка груза, его обработка и размещение на складе являются компетенцией принимающей стороны, а не экспортера", - сообщила сотрудница пресс-службы.