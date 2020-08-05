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Взрыв в порту Бейрута

В Грузии заявили, что перевозка и обработка селитры не входят в компетенцию экспортера

Связывать Грузию со взрывом в порту Бейрута лишено всякого основания, сообщили в пресс-службе Агентства морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии

ТБИЛИСИ, 5 августа. /ТАСС/. Аммиачная селитра, которая во вторник взорвалась в порту Бейрута, действительно была отправлена из грузинского порта Батуми, однако перевозка и обработка такого груза являются компетенцией принимающей стороны, а не экспортера. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Агентства морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

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Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Связывать Грузию со взрывом в порту Бейрута в какой-либо форме лишено всякого основания. Нитрат аммония (аммиачная селитра) является одним из экспортных продуктов Грузии в течение нескольких лет и ежегодно поступает на международные рынки, однако перевозка груза, его обработка и размещение на складе являются компетенцией принимающей стороны, а не экспортера", - сообщила сотрудница пресс-службы.

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ГрузияВзрыв в порту Бейрута
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