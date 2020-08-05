В Грузии заявили, что перевозка и обработка селитры не входят в компетенцию экспортера

ТБИЛИСИ, 5 августа. /ТАСС/. Аммиачная селитра, которая во вторник взорвалась в порту Бейрута, действительно была отправлена из грузинского порта Батуми, однако перевозка и обработка такого груза являются компетенцией принимающей стороны, а не экспортера. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Агентства морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.