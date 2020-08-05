Представитель властей Кипра не знает об ордере на арест россиянина после взрыва в Бейруте

НИКОСИЯ, 5 августа. /ТАСС/. Представитель властных структур Кипра удивлен сообщениями греческих СМИ об ордере на арест проживающего на острове российского бизнесмена, которого пресса называет владельцем судна, перевозившего сдетонировавшую в порту Бейрута аммиачную селитру. По словам собеседника агентства, ему ничего не известно об этом.

"Об ордере мне ничего не известно, но, исходя из простой логики, я совершенно не понимаю, какое отношение может иметь к делу о взрыве человек, который, как сообщают, был владельцем судна, груз на борту которого был арестован из-за невыплаты портового сбора и выгружен на берег в Бейруте. Ведь после того, как его выгрузили, он в течение стольких лет находился в распоряжении ливанской стороны и хранился там, по всей видимости, с нарушением норм безопасности", - сказал собеседник агентства в среду.

Ранее греческие газеты "Прото тема" и Kathimerini без ссылок на какой-либо источник сообщали, будто правоохранительные органы на Кипре разыскивают российского предпринимателя Игоря Гречушкина, с судна которого якобы и была конфискована взорвавшаяся в порту Бейрута аммиачная селитра. Издания утверждали, будто на арест россиянина выдан ордер.

В посольстве РФ в Никосии сообщили, что Гречушкин к российским дипломатам не обращался.