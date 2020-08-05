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Пандемия COVID-19

СМИ: путешествия "в никуда" стали популярными на Тайване из-за пандемии

Пассажиры могут приобрести билеты на самолет, который вылетает из международного аэропорта Таоюань, пролетает над Тайванем и близлежащими территориями, не совершая посадки, после чего возвращается в точку отправления
Описание
© REUTERS/Carlos Jasso

ТАСС, 5 августа. Авиакомпании Тайваня предлагают клиентам однодневные полеты "в никуда", которые стали популярными из-за невозможности отправиться куда-либо после введения связанных с пандемией коронавируса ограничений. Об этом сообщило Международное радио Тайваня.

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По его информации, пассажиры могут приобрести билеты на самолет, который вылетает из международного аэропорта Таоюань, пролетает над Тайванем и близлежащими территориями, не совершая посадки, после чего возвращается в точку отправления. Так, компания StarLux Airlines проинформировала, что после поступления билетов на такой рейс в продажу во вторник все 188 мест были распроданы за пять минут. "Тур" состоится 7 августа и продлится три часа, цена билета в эконом-классе составила 4 688 тайваньских долларов (около $160). 309 билетов на аналогичный рейс продала авиакомпания EVA Air.

В свою очередь, перевозчик China Airlines предлагает полеты для детей и их родителей, в течение которых маленькие пассажиры смогут побывать в роли бортпроводников. Билеты на два таких рейса были проданы за шесть минут.

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