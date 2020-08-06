В Роспотребнадзоре дали советы по выбору дыни

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, а также беременным и кормящим женщинам не рекомендуется есть дыню. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Дыня - очень тяжелый продукт и поэтому лучше всего есть ее в промежутках между приемами пищи, но только не после еды и не на голодный желудок. Помните: основные вредные вещества, если они есть в дыне, находятся около корки. Не рекомендуется употреблять дыню людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям", - говорится в сообщении.

Дыню также не стоит есть в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, поскольку есть вероятность получить расстройство желудка. Спелый и качественный плод лучше всего покупать в конце августа или в начале сентября. "Наиболее полезны дыни более поздних сроков созревания, потому что их выращивают не под пленочными покрытиями и используют меньше ядохимикатов и минеральных удобрений", - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве рекомендуют покупать дыни в супермаркетах, магазинах и на официальных рынках. На трассе же или вдоль автомобильных дорог приобретать их крайне опасно, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы. Согласно требованиям санитарных правил дыни должны лежать на специальном поддоне, а не на земле.

Как выбрать дыню

Хорошая дыня должна быть целой, без пятен, вмятин и трещин. Никогда не следует брать разрезанные плоды, потому что мякоть становится идеальной средой для размножения бактерий из-за высокого содержания сахара. Стучать по дыне не стоит, достаточно слегка хлопнуть по плоду рукой: если раздастся глухой звук, плод зрелый, а если звонкий, значит не дозревший. При выборе стоит посмотреть на плодоножку, у спелых плодов она всегда сухая, а крепление цветка, в отличие от арбуза, должно быть мягким.

"Хорошая дыня должна слегка пружинить, как гандбольный мяч. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, он недоспелый; если на кожуре после нажатия остается след от пальцев, дыня перезрела или слишком долго хранилась. У дыни "колхозницы" должна быть гладкая шкурка, а у "торпеды" шершавая, с бороздами. Слегка поскребите кожицу: у спелого плода это получится сделать без труда, а вот у незрелого шкурка будет немного глянцевая", - рекомендуют в Роспотребнадзоре.