Кабмин обсудит создание комиссии по русскому языку и выделит средства на доплаты медикам

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг обсудит вопросы о выделении средств на быстровозводимый госпиталь МЧС для коронавирусных больных в Ивановской области и на президентские доплаты медикам, задействованным в борьбе с пандемией.

Как сообщила пресс-служба кабмина, будет также рассмотрен вопрос о создании правительственной комиссии по русскому языку.

В мае сообщалось, что проект создания правкомиссии по русскому языку был разработан Министерством просвещения России во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о создании межведомственной структуры, на которую будет возложена экспертиза грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, а также правил русской орфографии и пунктуации. Согласно подготовленному профильным министерством проекту, правительственная комиссия по русскому языку будет также заниматься, в частности, выработкой эффективных и согласованных действий по реализации государственной политики в сфере сохранения, защиты и развития русского как государственного языка в РФ и по его продвижению за рубежом.

В 2013-2018 гг. при правительстве действовал Совет по русскому языку, его возглавляла Ольга Голодец, занимавшая тогда пост вице-премьера. В настоящее время существует также президентский Совет по русскому языку.

Борьба с коронавирусом

Один из пунктов повестки заседания касается выделения МЧС России из резервного фонда кабмина средств на софинансирование развертывания на территории Ивановской области быстровозводимого инфекционного госпиталя на 360 коек для коронавирусных больных. "Принятие проекта распоряжения позволит повысить качество оказания медицинской помощи пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией, находящимся в Ивановской области", - говорится в материалах кабмина.

Кроме того, проектами распоряжений, которые рассмотрит правительство, предусмотрено выделение ассигнований "в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам" с коронавирусной инфекцией, а также выделение средств на софинансирование стимулирующих выплат медикам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в борьбе с пандемией.

Стимулирующие выплаты медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, были предложены президентом РФ в начале апреля. Такие врачи получают дополнительно 80 тыс. рублей в месяц, средний медицинский персонал и врачи скорой помощи - 50 тыс. рублей, младший медицинский персонал, а также фельдшеры и водители скорых - 25 тыс. рублей в месяц.

Другие вопросы повестки

Еще один документ касается выделения из резервного фонда кабмина субсидий ДОМ.РФ на возмещение затрат по погашению ипотеки для семей с детьми. "Принятие проекта распоряжения создаст условия для финансового обеспечения мер государственной поддержки не менее 26 тыс. семей", - говорится в сообщении.

Правительство также распределит средства регионам на ремонт дорог и аварийных мостов.

Помимо этого, в повестку заседания включен законопроект, дополняющий перечень субъектов официального статистического учета Пенсионным фондом РФ. Как говорится в пресс-релизе, это позволит существенно увеличить масштаб использования информационных ресурсов ПФР и "обеспечить формирование в оперативном режиме официальной статистической информации по максимально широкому кругу показателей, характеризующих изменения и достижения в области социального обеспечения граждан".

Также кабмин обсудит проект поправок, призванных снизить административную нагрузку на сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, число членов и ассоциированных членов которых не превышает 200.

Кроме того, правительство обсудит вопрос о внесении на ратификацию в Госдуму соглашения о размещении в России Евразийского регионального центра Нового банка развития (НБР) БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР). В частности, Евразийский региональный центр НБР будет обеспечивать поддержку проектов банка в области инфраструктуры и устойчивого развития, в том числе предусматривающих участие нескольких стран региона, говорится в материалах пресс-службы.