В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США в 1945 году, пройдут в четверг в Японии.

В этот раз они проводятся в усеченном формате и из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, во время главной церемонии в Хиросиме будут приняты профилактические меры для предотвращения распространения инфекции.

Ровно в 08:15 по местному времени (02:15 мск) - точно в момент взрыва бомбы 75 лет назад - по всей стране объявят минуту молчания, отсчет которой обычно ведется ударами колокола. Затем в Парке мира в Хиросиме пройдет выступление мэра города Кадзуми Мацуи и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Глава правительства, а также ряд других министров и чиновников будут присутствовать на церемонии, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Администрация Хиросимы заранее не уточнила, сколько представителей иностранных государств смогут посетить памятные мероприятия. В посольстве РФ в Токио ТАСС сообщили, что Россию на них будет представлять посол Михаил Галузин. Свои послания по случаю трагической даты в адрес администрации Хиросимы направили Папа Римский Франциск и бывший президент США Барак Обама, который в 2016 году стал первым действующим американским лидером, посетившим этот город.

Из-за сокращения числа иностранных туристов в период пандемии Хиросима испытала нехватку бумажных журавликов, которые стали символом мира благодаря истории девочки Садако Сасаки, погибшей от лейкемии спустя 10 лет после бомбардировки. В результате сотрудники нескольких компаний в городе помогли решить проблему, и к церемонии было подготовлено 15 тыс. фигурок.

"Черный дождь"

Этот год ознаменовал важную веху для жителей Хиросимы и прилегающих районов, которых до сих пор не признавали "хибакуся" [так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки]. Речь идет о людях, которые попали под воздействие так называемого черного дождя после сброса бомбы, но проживали при этом за пределами специальной зоны, обозначенной правительством.

В конце июля окружной суд Хиросимы спустя пять лет после подачи иска постановил занести в список пострадавших от бомбардировки 84 новых имени. Судья счел, что люди могли подвергнуться облучению вследствие выпадения осадков и за пределами специальных зон. Также в решении отмечается, что из-за радиации у истцов развились некоторые болезни, и им следует выдать сертификат "хибакуся". Он позволяет получать бесплатную медицинскую помощь.

Государство выдавало сертификаты "хибакуся" тем, кто находился в районе бомбардировки и в прилегающих районах города. Также в 1976 году правительство Японии выделило район размером 19 на 11 км к северо-западу от этой территории и сделало его специальной зоной проверки здоровья. Там сразу после атомного удара выпали осадки с высоким содержанием радиоактивных материалов, получившие название "черный дождь". Те, кто жил в этом районе, проходили обследование, и в случае обнаружения болезней, связанных с радиацией, получали документы на дальнейшее бесплатное получение медицинских услуг.

Региональные власти неоднократно выступали за расширение этой зоны, однако центральное правительство отклоняло такие инициативы, ссылаясь на отсутствие данных о развитии патологий в тех или иных пригородах Хиросимы. Нынешнее решение суда в Хиросиме стало первым подобным за всю послевоенную историю в отношении тех, кто не проживал в специальных зонах. Сам иск был подан в 2015 году. Истцы предоставили данные о том, что у них за время жизни в период после бомбардировки развился рак, сердечно-сосудистые заболевания и т.д.

Атомная бомбардировка

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 "Энола Гэй" под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч. Помимо массовых человеческих жертв, было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тыс. человек.

В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана не случайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания. Город был полностью стерт с лица земли.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто скончался в госпиталях от полученных ран и облучения.

Каждый год этот печальный список пополняется, когда умирает кто-либо из "хибакуся". Кроме того, туда заносятся и погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена. За минувший год в памятные книги было добавлено около 5 тысяч имен, а общее число жертв бомбардировки превысило 324 тыс.