Депутаты от ЛДПР предлагают платить 10 тыс. рублей в месяц за уход за инвалидами I группы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме и сенатор Сергей Леонов в четверг внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о ежемесячной выплате в 10 тыс. рублей за уход за инвалидами I группы по аналогии с уходом за инвалидами I группы с детства и детьми-инвалидами. Текст и пояснительную записку к документу в своем телеграм-канале опубликовал один из его авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно указам президента РФ Владимира Путина, неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы, установлена ежемесячная выплата за уход в размере 10 тыс. рублей. В то же время размер выплаты за уход за инвалидами I группы составляет 1 200 рублей. Все указанные выплаты не индексируются.

"Учитывая, что уход за инвалидом I группы крайне сложен и осуществляется, как правило, оставившими свою работу членами семьи в объеме, эквивалентном средней продолжительности рабочего дня, размер компенсационной выплаты по уходу, который не увеличивался с 2008 года, является недопустимо низким", - отмечают разработчики документа. По их словам, уход за инвалидом I группы не отличается от ухода за инвалидом с детства I группы. "Столь огромная разница в размерах выплат лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы и инвалидом с детства I группы, вызывает социальную напряженность, чувство социальной несправедливости", - считают парламентарии.

Законопроектом предлагается законодательно закрепить размеры выплат за уход за всеми указанными категориями инвалидов. Кроме того, предполагается их ежегодная индексация с 1 февраля, коэффициент которой должен устанавливаться правительством РФ. Для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предусматриваются повышающие коэффициенты. В случае принятия выплаты в размере 10 000 рублей за уход за инвалидами I группы начнутся с начала января следующего года.

В финансово-экономическом обосновании к документу, которое имеется в распоряжении ТАСС, указано, что его реализация потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Однако в нем не содержится расчетов и сумм предполагаемых ассигнований.

Депутаты от ЛДПР уже вносили аналогичный законопроект в июне прошлого года, но он так и не дошел до процедуры первого чтения.