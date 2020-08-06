Освещение Эйфелевой башни погасили в память о погибших в результате взрыва в Бейруте

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Освещение Эйфелевой башни погашено в память о погибших в результате взрыва в Бейруте. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, иллюминацию одной из главных достопримечательностей Парижа отключили ровно в полночь по местному времени (01:00 мск).

Решение об этом приняла мэр французской столицы Анн Идальго. "Это дань памяти всем жертвам взрыва", - написала она в своем Twitter.