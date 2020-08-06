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Взрыв в порту Бейрута

Освещение Эйфелевой башни погасили в память о погибших в результате взрыва в Бейруте

Как сообщила мэр Парижа Анн Идальго, власти города намерены направить Ливану экстренную помощь в размере €100 тыс.

ПАРИЖ, 6 августа. /ТАСС/. Освещение Эйфелевой башни погашено в память о погибших в результате взрыва в Бейруте. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, иллюминацию одной из главных достопримечательностей Парижа отключили ровно в полночь по местному времени (01:00 мск).

Решение об этом приняла мэр французской столицы Анн Идальго. "Это дань памяти всем жертвам взрыва", - написала она в своем Twitter.

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По словам Идальго, власти Парижа намерены направить Ливану экстренную помощь в размере €100 тыс. Эти средства станут вкладом в помощь, которую Франция решила оказать Ливану на национальном уровне. В среду глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан сообщил об отправке в Бейрут самолетов с 25 тоннами спасательного оборудования и полевым сборным госпиталем на 500 человек.

В связи с трагедией президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что намерен прервать отпуск и направиться в четверг в Бейрут для обсуждения ситуации в стране с руководством Ливана. Согласно данным прокуратуры Парижа, при взрыве в Бейруте пострадали более 20 граждан Франции.

Теги
ЛиванФранцияВзрыв в порту Бейрута
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