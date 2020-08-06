Группировка российских спасателей в Бейруте может быть увеличена

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. МЧС России может увеличить группировку спасателей, прибывающую в пострадавший от мощного взрыва Бейрут. Об этом журналистам сообщил руководитель оперативной группы ведомства Сергей Воронцов.

"Сейчас прибыл аэромобильный госпиталь, который мы разворачиваем. У нас еще пять госпиталей есть, и если будет необходимость, будет наращиваться группировка МЧС", - сказал он.

Вечером в среду в Бейрут самолетами МЧС прибыли более 100 человек. Это спасатели, включая кинологов с собаками для поиска людей под завалами, врачи и психологи. Также был доставлен автономный аэромобильный госпиталь, который начнут разворачивать уже ночью. Всего авиация МЧС совершит в Бейрут пять рейсов, которыми будут доставлены 150 российских специалистов.

По словам Воронцова, утром в четверг на заседании оперативного штаба будут определены направления работы российских специалистов. В первую очередь спасатели начнут разбирать завалы и искать пострадавших с помощью собак. "Сюда прибыла группировка, которая участвовала при ликвидации последствий многих землетрясений, у наших спасателей большой опыт по проведению поисков и разборке завалов. Работы будет много, работа будет сложной", - добавил он.