Минутой молчания почтила Япония память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Япония минутой молчания почтила в четверг память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей 75 лет назад десятки тысяч жизней. Мемориальная церемония в Парке Мира в центре Хиросимы в этом году проходит в усеченном формате из-за ситуации с коронавирусом.

Ровно в 08:15 по местному времени (02:15 мск) - точно в момент взрыва бомбы 75 лет назад - по всей стране была объявлена минута молчания, отсчет которой обычно ведется ударами колокола. Затем в Парке мира в Хиросиме пройдет выступление мэра города Кадзуми Мацуи и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Глава правительства, а также ряд других министров и чиновников присутствуют на церемонии, несмотря на эпидемию коронавируса.

Администрация Хиросимы заранее не уточнила, сколько представителей иностранных государств смогут посетить памятные мероприятия. В посольстве РФ в Токио ТАСС сообщили, что Россию на них будет представлять посол Михаил Галузин. Свои послания по случаю трагической даты в адрес администрации Хиросимы направили Папа Римский Франциск и бывший президент США Барак Обама, который в 2016 году стал первым действующим американским лидером, посетившим этот город.

Угроза коронавируса

Человечество сможет преодолеть угрозу, связанную с распространением нового коронавируса, если объединится. Такую уверенность в четверг, выступая в Парке мира, выразил мэр города Кадзуми Мацуи.

"Человечество сейчас столкнулось с новой угрозой - новым коронавирусом. Однако благодаря тому, что мы вынесли из трагедий прошлого, мы должны преодолеть эту угрозу", - отметил он. Зачитывая декларацию мира этого года, Кадзуми Мацуи напомнил, что в 1918 году пандемия гриппа унесла десятки миллионов жизней и терроризировала весь мир из-за того, что "государства, сражавшиеся в Первой мировой войне, не смогли объединиться для борьбы с угрозой".

Последующий рост национализма, по словам Мацуи, привел ко Второй мировой войне и атомным бомбардировкам. "Мы не должны допустить, чтобы это ужасное прошлое повторило себя. Гражданское общество должно отбросить принцип "моя страна - превыше всего" и объединиться", - подчеркнул он. Мэр Хиросимы также напомнил, что в ноябре прошлого года Хиросиму посетил Папа Римский Франциск, оставивший местным жителям "сильное послание". "Помнить, идти вместе, защищать. Вот три моральных императива", - пояснил мэр Хиросимы.

Кадзуми Мацуи призвал японское правительство и другие государства ратифицировать конвенцию ООН о запрещении ядерного оружия, которая была принята в 2017 году.

Выступление премьера

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем выступлении призвал мир отказаться от ядерного оружия.

"Международное сообщество должно вместе двигаться к достижению единой цели - созданию мира без ядерного оружия", - отметил он. Глава японского правительства подчеркнул, что "трагедии, которые обрушились на жителей Хиросимы и Нагасаки, никогда не должны повториться". Абэ пообещал, что Япония продолжит оставаться "мостом между государствами, которые занимают разные позиции и будет побуждать их к действию.

Атомная бомбардировка

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 "Энола Гэй" под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч. Помимо массовых человеческих жертв, было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тыс. человек.

В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана не случайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания. Город был полностью стерт с лица земли.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. - за счет тех, кто умер в госпиталях от полученных ран и облучения.

Каждый год этот печальный список пополняется, когда умирает кто-либо из "хибакуся". Кроме того, туда заносятся и погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена. За минувший год в памятные книги было добавлено около 5 тыс. имен, а общее число жертв бомбардировки превысило 324 тыс.