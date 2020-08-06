Опрос: почти 50% родителей с детьми в России отказались от поездки к морю этим летом

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Около 50% родителей в России из-за коронавируса не поехали с ребенком отдыхать на море этим летом, чуть более 40% - отложили поездку с детьми за границу. Такие выводы следуют из данных проведенного проектами Леди Mail.ru и Дети Mail.ru опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"По признанию российских родителей из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом им пришлось отменять свои планы. Так, 48% родителей не поедут на море с ребенком, 43% - отложили поездку за границу с детьми, 22% опрошенных не отправятся в гости к родственникам в другой город, а 14% - не отвезут детей в детский лагерь на море", - говорится в материалах.

Согласно результатам опроса, этим летом почти треть детей выезжают с родителями за город по выходным - 32%, отдыхают на даче или в деревне с бабушкой и дедушкой - 31%, уехали на дачу с родителями - 22%. Отдыхают на море с родителями - 12%, с бабушкой и дедушкой туда отправились - 6%. Есть дети, которые проводят лето в городе: 10% - ходят в детский сад, 6% - посещают городской летний лагерь.

Кроме того, 41% опрошенных родителей признались, что не откладывали деньги на отдых этим летом. Среди тех, кто все же выделил средства, 28% респондентов отложили на детский отдых от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, 24% - более 45 тыс., 23% - от 5 тыс. до 15 тыс., 17% - от 30 тыс. до 45 тыс. В сумму до 5 тыс рублей планировали уложиться 9%.

"В сравнении с летом прошлого года траты на детский отдых не выросли, а наоборот сократились - в этом уверены 33% родителей. Однако 40% считают, расходы все-таки выросли. Не заметили никаких изменений 27%", - добавляется в материалах опроса.

Опрос проведен с 27 по 31 июля 2020 года среди 4 005 российских родителей-пользователей проектов Леди Mail.ru и Дети Mail.ru.