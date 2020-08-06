Туристы в Приморье смогут изучить жизнь амурского тигра и леопарда по их следам

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа. /ТАСС/. Руководство нацпарка "Земля леопарда" на юге Приморья организовали новый туристический маршрут, позволяющий туристам пройти по следам обитающих здесь амурских тигров и дальневосточных леопардов и изучить их жизнедеятельность. Об этом в четверг сообщает пресс-служба организации.

"Тур "По следам диких кошек" подойдет для ценителей дикой природы. "Чтение" следов - увлекательное занятие, которое позволяет получить массу информации о повадках зверей, а также об историях из их жизни", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что у каждого участника тура есть шанс обнаружить настоящий след краснокнижного животного, а также встретить пятнистых оленей на подкормочной площадке. Кроме этого, туристы познакомятся с ландшафтами нацпарка, проедут по труднодоступной местности, где обычно бывают только научные сотрудники "Земли леопарда". Гости напарка могут узнать, как работают фотоловушки, фиксирующие животных в дикой природе. На "Земле леопарда" таких лесных камер больше всего в России - около 400.

"В разных формах знакомя людей со своей работой и с природой охраняемых территорий, "Земля леопарда" способствует повышению экологической культуры у местного населения и у гостей региона", - уточняется в сообщении.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока для защиты краснокнижных крупных кошек. По последним данным, здесь был замечен 91 взрослый дальневосточный леопард и не менее 22 котят. Кроме того, в нацпарке зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра: 31 взрослый тигр и 10 котят.