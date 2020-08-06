Медучреждения Камчатки получат оборудование на 345 млн рублей из дальневосточной субсидии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Камчатки до конца 2020 года приобретут современную медицинскую технику для больниц и диспансеров общей стоимостью около 345 млн рублей из средств единой субсидии федерального центра, сообщается на сайте краевого правительства.

"Новое оборудование будет закуплено для 15 медучреждений края. Среди них краевые и районные больницы, родильные дома, онкодиспансер, городские и районные поликлиники. В ближайшее время будут проведены аукционные процедуры, само оборудование поступит в учреждения до конца года", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Камчатского края Виктора Еперина.

Уточняется, что перечень оборудования достаточно обширен: от аквадистилляторов и спирометров до дорогостоящих цифровых маммографов, эндоскопических стоек и рентгеноаппаратов, инкубаторов и аппаратов ИВЛ для новорожденных. Общая стоимость приобретаемого оборудования - порядка 345 млн рублей.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия для строительства и ремонта социальных объектов. В 2019 году субъекты округа не освоили около 2,4 млрд рублей субсидии, однако врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову при содействии вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева удалось отстоять средства, которые федеральный центр планировал сократить. 500 млн из сохраненных средств уже пошли на благоустройство медучреждений полуострова и закупку оборудования для них.