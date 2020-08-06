Хабаровское УФАС проверяет цены на бензин в двух районах края

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю проверяет обоснованность повышения цен на бензин в Верхнебуреинском и Ванинском районах. Об этом сообщили ТАСС в четверг в управлении.

"Поступило 12 жалоб от жителей Чегдомына и Верхнебуреинского района на повышение цен на бензин. Делаются запросы в топливные организации", - сказал представитель управления.

Он добавил, что повышение цен выявлено и в Ванино, сотрудники УФАС также проверяют эту информацию.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщал о том, что обратится в ФАС для проверки конкуренции на региональном рынке горюче-смазочных материалов после сообщений жителей о росте цен на бензин. Он заявил об этом во время поездки по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам. Позднее на высокие цены на бензин внимание Дегтярева обратили жители Комсомольска-на-Амуре, сообщив, что стоимость бензина Аи-92 доходит до 50 рублей за литр, причем у всех продавцов одновременно. Глава региона поручил разобраться с картельным сговором компаний.