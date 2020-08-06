Роскачество проверило сосиски

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Эксперты Роскачества провели повторную проверку сосисок и обнаружили в них следовые количества лекарственных препаратов, крахмал и пищевую добавку каррагинан. Об этом говорится в сообщении организации.

В марте 2020 года эксперты Роскачества исследовали сосиски "Молочные" семи торговых марок: "Ближние горки", "Велком", "Дымов", "Клинский", "Мясницкий ряд", "Папа может" и "Рублевский".

"В этот раз эксперты не встретили нарушений по количеству антибиотиков, однако следовые количества лекарственных препаратов, допустимые техрегламента Таможенного Союза, зафиксированы были. В этот раз не обнаружили золотистый стафилококк и клостридии - а в прошлый раз были", - отмечается в сообщении.

Результаты исследования

При этом эксперты снова выявили недостоверную маркировка на продуктах, а также обнаружили крахмал и каррагинан. "Таким образом можно сделать вывод, что качество мясных полуфабрикатов нестабильно", - считают в Роскачестве. При этом сосиски "Дымов", обладающие Знаком качества от Роскачества, подтвердили свое право на него. Производитель сосисок "Клинские", в которых ранее были обнаружены следы антибиотиков, устранили нарушение и также могут претендовать на этот знак.

В новом исследовании рейтинг сосисок "Папа может" поднялся, однако, как сообщили в Роскачестве, товар не дотянулся до высшей оценки ввиду плохой проваренности. При этом сосиски этой торговой марки не являются классическими: гостированный рецепт "молочных" сосисок подразумевает использование в составе только мяса свинины и говядины. Производитель сосисок "Папа может" производит свой продукт по ТУ и использовал в том числе и курицу, при этом честно указав данный ингредиент в составе своего продукта.

Сосиски "Ближние горки", в которых ранее был обнаружен недовес, также, по данным Роскачества, устранили нарушение. Однако теперь эксперты обнаружили в продукте следы антибиотиков, допустимые нормами технического регламента Таможенного союза. Что касается сосисок "Велком", то, как показала проверка, теперь их производитель не добавляет в них ранее обнаруженные крахмал (в следовых количествах) и каррагинан. Между тем, в продукты появились допустимые техрегламентом следы антибиотиков и превышение по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ).

"Иными словами, продукт лежал на прилавке подпорченный. Однако с точностью сказать, где началась порча товара: на производстве, при транспортировке или на прилавке - нельзя. Возможно, производитель и не виноват", - считают в Роскачестве.

В организации также сообщили о том, что производители сосисок "Мясницкий ряд" и "Рублевский" сохранили обнаруженные ранее нарушения. Как в прошлый раз, в составе продукта "Мясницкий ряд" не был указан обнаруженный соевый изолят, в составе "Рублевский" - каррагинан. В то же время в отличие от продукта "Рублевский", "Мясницкий ряд" избавился от следов антибиотиков.