В школах Приамурья для соблюдения санитарных норм перенесут часть уроков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 августа. /ТАСС/. Школы Амурской области пересмотрят время начала и расписание уроков, чтобы исключить массовое скопление детей с началом учебного года. Часть школьников будут посещать занятия позже, чем обычно, сообщила в четверг журналистам министр образования региона Светлана Яковлева.

"Может быть так, что у некоторых классов уроки будут начинаться не привычно, например, в восемь часов утра, а будут смещены. Прорабатываем этот вопрос, решение связано с тем, чтобы уменьшить контакты в массовых школах. Поэтому не исключены изменения в расписании начала и окончания уроков. Каждая школа самостоятельно прорабатывает форматы расписания", - отметила министр.

Учебный год в Амурской области начнется 1 сентября. Школьные линейки пройдут с соблюдением санитарных норм - социальной дистанции, масочного режима, отсутствия пересечения потоков детей.

В начале учебного дня на входе в учебные заведения школьников и сотрудников будут проверять на первичные признаки заболевания, измерять температуру. "Мы рекомендуем родителям рассмотреть возможность использования детьми многоразовых масок и, если они считают нужным, принять дополнительные меры защиты", - добавила Яковлева.

По данным областного Минобразования, в Приамурье около 40% школ прошли приемку и готовы к началу учебного года.