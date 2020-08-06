Глава Приамурья призвал чиновников готовиться к подтоплениям из-за аномальных осадков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 августа. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов рекомендовал правительству региона и главам муниципальных образований проработать вопрос профилактики паводков на тех территориях области, где раньше их не было. Это позволит избежать подтопления населенных пунктов, либо минимизировать ущерб от вероятных аномальных осадков. Об этом он заявил в Инстаграм.

"Мы видим, как меняется карта подтоплений. Вода заходит туда, где ее раньше не было, там где топило минимально, мы фиксируем достаточно большие подъемы воды. Наблюдаем аномальные осадки в Благовещенске, в других районах области. Держа это в уме, мы должны планировать нашу дальнейшую работу по профилактике паводков в нашем регионе", - написал Орлов.

В частности, глава региона предлагает делать обводные каналы. "Есть предложение сделать обводной канал в обход населенных пунктов. При очередном резком увеличении объема воды, он уведет ее в сторону от домов. Но это необходимо тщательно прорабатывать", - сказал он.

В середине июля сильные дожди в Октябрьском районе Амурской области привели к подтоплению 36 жилых домов и 66 придомовых участков в селах Романовка и Смелое. На время устранения последствий люди были эвакуированы, в районе ввели режим ЧС. Раннее в этом районе ситуаций с подтоплением не наблюдалось.

Чаще всего от разлива рек и обильных осадков страдают северные районы Амурской области, в частности - Селемджинский и Мазановский. Они же в наибольшей степени пострадали и в 2018 году. Кроме того, в прошлом году режим ЧС вводился в Благовещенске, Зее и Сковородинском, Благовещенском, Зейском и Тамбовском районах.