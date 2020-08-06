Разобранный в ХХ веке Скорбященский храм в Петербурге возродят для богослужений в 2022 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", построенный в Санкт-Петербурге в конце XIX века и разобранный в 1933 году, будет вновь открыт для богослужений после восстановления в 2022 году в историческом петербургском районе Обухово. Об этом ТАСС сообщил представитель Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга Филипп Грибанов.

"Храм будет открыт для посетителей после ввода в эксплуатацию, вероятнее всего, в 2022 году. Воссоздание храма осуществлялось исключительно на средства жертвователей", - сказал Грибанов.

Храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" (с грошиками), известный также как Скорбященский храм, был построен в 1894-1898 годы, для его строительства император Александр III лично пожертвовал участок земли. Место на берегу Невы, где он был построен, городская легенда связывала с обретением чудотворной иконы Божией Матери, и первая деревянная часовня появилась здесь в XVIII веке. В 1888 году часовня сгорела после удара молнии, но осталась невредимой небольшая икона, в которую впаялись 12 монет, из-за чего образ получил название "Божия Матерь всех скорбящих радость с грошиками". Икона обрела всероссийскую известность, и на средства верующих был построен каменный храм в неорусском стиле по проекту архитектора Александра фон Гогена.

В 1933 году церковь была разобрана на кирпичи, знаменитую икону сохранили верующие и позднее передали в другой храм. Уцелевшая часовня церкви несколько десятилетий использовалась как производственное помещение завода резиновых изделий, в 1990-х годах ее вернули верующим, с 1992 года она функционирует как храм. С 1996 года начался процесс восстановления разрушенной церкви на историческом фундаменте. По словам Филиппа Грибанова, бюджетные средства для финансирования работ не привлекались.