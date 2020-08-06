В Якутске наблюдается загрязнение воздуха уже по четырем показателям

ТАСС, 6 августа. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Якутска, где наблюдается задымленность от лесных пожаров, превысила предельно допустимые концентрации (ПДК) уже по четырем показателям, включая углекислый газ и диоксид азота, сообщается в четверг на сайте управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

С начала августа город страдает от дыма, проносимого с территорий, где бушуют лесные пожары. На этой неделе специалисты уже выявляли превышение в городском воздухе ПДК частиц фракции РМ 10 (менее 10 микрометров).

"На 09:00 часов (03:00 мск) 6 августа 2020 года в Якутске в атмосферном воздухе установлены превышения ПДК загрязняющих веществ по четырем показателям. Концентрация оксида углерода составила 5,6 мг/м3 при ПДК не более 5 мг/ м3, диоксида азота - 0,210 мг/м3 при ПДК не более 0,2 мг/ м3, взвешенных частиц фракции PM 2,5 - 0,3 мг/м3 при ПДК не более 0,16 мг/м3, взвешенных частиц фракции РМ 10 - 0,6 мг/ м3 при ПДК не более 0,3 мг/м3", - говорится в сообщении.

Концентрация оксида азота пока не достигла предельных значений.

Площадь природных пожаров в Якутии за прошедшие сутки выросла на 621 га и составляет 257,8 тыс. га. По данным МЧС, площадь активного горения составляет 386,7 га, в регионе действуют 122 лесных пожара. За сутки ликвидировано 18 очагов. В тушении задействованы 840 человек и 95 единиц техники.