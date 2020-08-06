Медики в Амурской области получили стимулирующие выплаты на 400 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 августа. /ТАСС/. Медицинские работники в Амурской области получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, на общую сумму более 400 млн рублей. Выплаты проводились с апреля по август, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

"В Приамурье медики получили стимулирующие выплаты более чем на 400 млн рублей. Доплату за работу с пациентами с коронавирусом медицинским работникам делают за счет федерального и областного бюджетов", - говорится в сообщении.

Почти 2 тыс. специалистов получили выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, около 1,4 тыс. человек - за выполнение особо важных работ. Кроме того, более 3 тыс. медработников, которые не попали под критерии федеральных выплат, региональное правительство выплатило 80,6 млн рублей.

По данным регионального правительства, в Амурской области выявлено почти 2,9 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, более 1,7 тыс. человек выздоровели, 48 человек умерли.