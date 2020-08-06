В Мумбаи за сутки выпало рекордное за 46 лет количество осадков

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 августа. /ТАСС/. Мощный муссонный ливень, обрушившийся в последние 24 часа на Мумбаи, стал рекордным почти за полвека, поскольку в ряде районов мегаполиса выпало более 330 мм осадков. Об этом сообщил в четверг метеорологический департамент Индии.

"Количество осадков, выпавших в этот период (с 08:30 5 августа до 08:30 6 августа - прим. ТАСС) в мумбайском [районе] Колаба, [достигло] 331,8 мм", - сообщает департамент на своей странице в Twitter. По данным департамента, это рекордный показатель за 46 лет.

Метеорологи предупреждают, что дожди в городе продолжатся, хотя количество осадков, возможно, уменьшится.

Сильные муссонные дожди с грозами, которые продолжаются уже несколько дней, стали причиной затопления ряда районов в Мумбаи. В минувший вторник власти приняли решение закрыть все офисы и учреждения, за исключением экстренных служб. Горожан призывают не выходить на улицы без особой необходимости. Ограничено автобусное сообщение, остановлены местные поезда. Под водой оказались улицы и дороги в нескольких частях города.