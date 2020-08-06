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Взрыв в порту Бейрута
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В Бейрут прибыл третий самолет МЧС России

В ведомстве уточнили, что тремя рейсами в Ливан доставили аэромобильный госпиталь, врачей, спасателей и психологов МЧС России, а также специалистов Роспотребнадзора с оборудованием для развертывания лаборатории по выявлению коронавируса

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Третий самолет МЧС России прибыл в Бейрут, пострадавший от мощного взрыва в порту. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЧС России.

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"В 08:04 мск в Бейруте совершил посадку самолет Ил-76", - сказал собеседник агентства. Это третий борт, отправленный в Ливан. В МЧС уточнили, что тремя рейсами в Бейрут доставлены аэромобильный госпиталь, врачи, спасатели и психологи МЧС России, а также специалисты Роспотребнадзора с необходимым оборудованием для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции.

Российские спасатели развернут на стадионе имени Рафика Харири в Бейруте мобильный госпиталь, который в сутки амбулаторно может принять 200 пострадавших, а его стационар рассчитан на 50 человек. Кроме того, они будут задействованы в разборе завалов для поиска пострадавших. В Бейруте уже находится более 100 российских специалистов, общая их группировка составит порядка 150 человек. В ближайшее время в Ливан прибудут еще два самолета МЧС, один из них уже находится в воздухе.

Теги
ЛиванРоссияВзрыв в порту Бейрута
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