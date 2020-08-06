Названы самые популярные внутренние направления для отдыха россиян в августе

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Наиболее популярными внутренними направлениями для отдыха россиян в августе станут Сочи, Анапа, Ялта и другие пляжные курорты, также туристы активно интересуются поездками в санатории Кисловодска и Белокурихи. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Путешествия", с результатами которого ознакомился ТАСС.

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Эксперты проанализировали переходы с сервиса "Яндекс.Путешествия" на сайты партнеров-агрегаторов в апреле - июле 2020 года, при этом учитывались переходы в результате поиска отеля по России на август.

В первую пятерку по количеству запросов помимо Сочи , Анапы и Ялты вошли Геленджик и Алушта. Вторую пятерку открывает Санкт-Петербург, за ним следуют Севастополь, Евпатория, Судак и Феодосия. В третьей пятерке лидирует Москва, далее следуют Ейск, Кисловодск, Белокуриха и Алупка.

"В целом интерес к туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне - уже на треть, в июле - примерно на четверть", - отмечается в исследовании.