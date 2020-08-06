Бывший зампредседателя Верховного суда Свириденко назначен заместителем министра юстиции

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил бывшего заместителя председателя Верховного суда России Олега Свириденко заместителем министра юстиции. Указ президента опубликован в четверг на официальном-интернет портале правовой информации.

"Назначить Свириденко Олега Михайловича заместителем министра юстиции Российской Федерации", - говорится в указе.

Еще одним указом президент России изменил количество заместителей министра юстиции - теперь их будет 10, а не девять.

Олег Свириденко с 6 августа 2014 года был заместителем председателя Верховного суда - председателем судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. 6 августа 2020 года у него истекли полномочия. На эту должность была рекомендована председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге Ирина Подносова, 24 июля Совет Федерации назначил ее на должность.