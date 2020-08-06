Подростки, скрываясь от полиции, забрались на территорию поместья Трампа во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. На территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) забрались трое подростков с полуавтоматическим огнестрельным оружием.

Как сообщил в среду газете Miami Herald официальный представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник, инцидент произошел 31 июля. Президента США в тот день в Мар-а-Лаго не было. Резиденция закрыта на лето в связи с пандемией коронавируса.

Трое 15-летних американцев находились в автомобиле примерно в трех километрах от Мар-а-Лаго и пытались скрыться при приближении полицейского патруля, проводившего выборочную проверку на дороге на предмет вождения в состоянии алкогольного опьянения. Подростки, уходя от погони, наткнулись на вторую патрульную машину, выскочили из салона и перелезли через ограду Мар-а-Лаго. "Они не пытались проникнуть в здание, а лишь перебрались через стену, чтобы спрятаться", - уточнил представитель городской полиции.

"Они понятия не имели, где оказались", - добавил Огродник. По его словам, местная прокуратура решает, как поступить с подростками. Они утверждают, что обнаруженный у них при досмотре в рюкзаке ствол им не принадлежал и был найден случайно.

Подростков ловили с помощью служебной собаки и с привлечением патрульного вертолета. Им предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию чужой собственности, незаконном ношении оружия и сопротивлении сотрудникам правопорядка при исполнении.

Это не первый подобный инцидент в Мар-а-Лаго. В ноябре 2019 года федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию поместья Трампа, а также за предоставление заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США.

Инцидент имел место в конце марта 2019 года. Китаянка Чжан Юйцзин смогла попасть на территорию Мар-а-Лаго, убедив охрану в том, что является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба.