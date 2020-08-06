На юге Сахалина объявили штормовое предупреждение из-за прихода тайфуна "Хагупит"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Спасатели Сахалинской области объявили на 7 августа экстренное предупреждение в восьми южных районах Сахалина в связи с прогнозируемыми сильными дождями и штормовым ветром. Об этом сообщается в релизе Главного управления МЧС России по региону.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", - говорится в сообщении.

По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода ожидается на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и в Южно-Сахалинске. Днем 7 августа прогнозируется очень сильный дождь - 30 мм и продолжительностью более 12 часов, штормовой ветер скоростью до 25 м/с. Такая погода сохранится и в ночь на 8 августа. В связи с этим на реках ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м.

Тропический циклон (ослабевший тайфун "Хагупит") ранее обрушился на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян. Там он нарушил автомобильное и железнодорожное сообщение. Сотни поездов по многим направлениям были отменены, перекрыты некоторые скоростные автомагистрали. В некоторых прибрежных районах наблюдались перебои с подачей электроэнергии в дома. Сейчас циклон проходит по территории российского Приморского края.