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Школы ЯНАО начнут новый учебный год в очном режиме

Сейчас школы закупают дезинфицирующие средства и прорабатывают меры профилактики инфекций

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Учебный год в школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начнется в очном режиме, сообщила в четверг пресс-служба регионального департамента образования.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе с 12 мая было принято решение о переводе учащихся школ, техникумов и вузов на дистанционный режим обучения. На Ямале действует обязательный масочный режим, до сих пор закрыты торговые центры, точки общепита, запрещены массовые мероприятия.

"Школы всех муниципалитетов готовятся к началу учебного года в очном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Образовательные учреждения закупают дезинфицирующие средства, прорабатывают меры по профилактике инфекционных заболеваний", - сообщили в департаменте.

По данным регионального оперативного штаба, в ЯНАО зафиксировано 11 525 случаев заражения коронавирусом, 8 560 случаев - в населенных пунктах региона. За все время выздоровели 9 466 человек, 79 умерли.

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