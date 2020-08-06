У домашних животных в Гонконге вновь обнаружили коронавирус

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 августа. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Случаи выявления коронавируса среди домашних животных вновь отмечены в Гонконге. На этот раз, как сообщил правительственный Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы, инфекция была подтверждена у шотландской кошки и йоркширского терьера в разных районах города.

Их хозяева были изолированы, поскольку имели тесные контакты с пациентами, у которых было диагностировано заболевание COVID-19. Оба питомца, как полагается здесь в таких случаях, поместили в специальный карантинный центр для животных.

"Анализы образцов, взятых у кошки и собаки, дали положительный результат на коронавирус. При этом у животных не проявляются какие-либо симптомы. Мы будем продолжать отслеживать их состояние и проводить повторные тесты", - отметил представитель ведомства.

Первый в мире случай выявления коронавирусной инфекции у домашней собаки - померанского шпица - был выявлен в Гонконге 23 января. При этом тесты давали слабоположительный результат. За последние месяцы вирус также обнаружили еще у пяти животных на территории этого специального административного района Китая.

В то же время местные ветеринары по-прежнему заявляют об отсутствии свидетельств того, что кошки и собаки могут играть какую-то роль в распространении коронавирусной инфекции. При этом эксперты Департамента призывают владельцев животных соблюдать гигиену, мыть руки и не целовать своих питомцев.