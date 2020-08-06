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Пандемия COVID-19

В России появятся специальные контейнеры для утилизации масок и перчаток

Первые такие устройства установят на курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщил Ростех

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Антибактериальные контейнеры для утилизации масок и перчаток, использующихся для защиты в период пандемии коронавируса нового типа, появятся в России. Первые такие устройства будут установлены на курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщил Ростех.

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"Корпорация "Росхимзащита" госкорпорации "Ростех" начала установку антибактериальных контейнеров со специализированной системой сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты в отелях, организациях общепита и других общественных местах", - говорится в распространенном сообщении.

Внутри стального бокса закреплена герметичная емкость с бесхлорным и бесспиртовым средством для дезинфекции, устройство создано Росхимзащитой совместно с группой компаний "Экобокс". После дезинфекции специальным составом маски полностью обезвреживаются внутри контейнера и уже не представляют биологической опасности, а заполненный пакет герметично закрывается, из него выпускается воздух, и он утилизируется обычным способом, пояснили в Ростехе.

"Спрос на изделие большой, прежде всего, интерес проявляет гостиничный бизнес. Уверены, что такое оборудование будет также востребовано на транспорте, в торговле, банках и других предприятиях обслуживающего сектора, которые ежедневно посещает большое количество людей", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

"Роза Хутор" в Сочи станет первым в России курортом, внедрившим систему раздельного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

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РоссияПандемия COVID-19
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