В России появятся специальные контейнеры для утилизации масок и перчаток

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Антибактериальные контейнеры для утилизации масок и перчаток, использующихся для защиты в период пандемии коронавируса нового типа, появятся в России. Первые такие устройства будут установлены на курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщил Ростех.

"Корпорация "Росхимзащита" госкорпорации "Ростех" начала установку антибактериальных контейнеров со специализированной системой сбора и обезвреживания средств индивидуальной защиты в отелях, организациях общепита и других общественных местах", - говорится в распространенном сообщении.

Внутри стального бокса закреплена герметичная емкость с бесхлорным и бесспиртовым средством для дезинфекции, устройство создано Росхимзащитой совместно с группой компаний "Экобокс". После дезинфекции специальным составом маски полностью обезвреживаются внутри контейнера и уже не представляют биологической опасности, а заполненный пакет герметично закрывается, из него выпускается воздух, и он утилизируется обычным способом, пояснили в Ростехе.

"Спрос на изделие большой, прежде всего, интерес проявляет гостиничный бизнес. Уверены, что такое оборудование будет также востребовано на транспорте, в торговле, банках и других предприятиях обслуживающего сектора, которые ежедневно посещает большое количество людей", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

"Роза Хутор" в Сочи станет первым в России курортом, внедрившим систему раздельного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.