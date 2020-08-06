Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии в июле

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Самыми привлекательными вакансиями за июль с точки зрения зарплаты на портале "Работа в России" стали предложения для механиков, капитанов и горняков. Механики различной специальности могут получать до 300 тыс. рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Роструда.

По данным общероссийской базы вакансий "Работа в России" в июле самыми привлекательными вакансиями с точки зрения зарплаты стали предложения для механиков, капитанов, горняков, IT-специалистов и врачей.

"Список возглавили механики различных специализаций с зарплатой до 250-300 тыс. рублей. Механиков ждут как на постоянную работу, так и на работу вахтовым методом работодатели Приморья, Республики Саха (Якутия), Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областей и др. В таких высококвалифицированных специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании", - рассказали в Роструде.

Далее следуют капитаны. Размер их заработной платы достигает 200-250 тыс. рублей. Так, например, капитаны и их помощники требуются в Приморье, на Камчатке и Сахалине. Также в список попали работники горных предприятий. Они могут рассчитывать на зарплату 200 тыс. рублей и выше. Требуются инженеры, машинисты, мастера бурового оборудования.

Кроме того, по данным ведомства, на оклад до 170-200 тыс. рублей также могут рассчитывать IT-специалисты. Представители сферы информационных технологий пользуются высоким спросом в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге.

"Широкие перспективы предоставляет отрасль здравоохранения с вакансиями для врачей различных специализаций. Так, вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей разместили городские и частные поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Забайкальского краев, Челябинской, Иркутской, Тюменской, Свердловской областей и др. Им требуются стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие",- добавили в Роструде.