Руководство телекомпании "Камчатка" прокомментировало увольнение ведущей Новиковой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Телеведущая ВГТРК "Камчатка" Александра Новикова, ставшая известной после того, как не смогла сдержать смех, рассказывая об индексации льгот ветеранам и инвалидам, уволилась по собственному желанию. Об этом сообщил ТАСС руководитель региональной редакции телекомпании Алексей Костылев.

"О том, что Саша планирует увольняться, она открыто заявила еще два месяца назад в фильме Юрия Дудя о Камчатке. Примерно месяц назад она написала заявление об увольнении по собственному желанию, но тогда удалось договориться. 3 августа Александра написала еще одно заявление, и ее просьба была удовлетворена", - сказал Костылев.

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала видеоролик, в котором она прощается с редакцией телекомпании. Под публикацией журналист написала, что не жалеет ни об уходе, ни о том, что была в коллективе ВГТРК и не смогла стать его частью.

В феврале 2020 года завирусился ролик, как Новикова смеется, цитируя постановление правительства об индексации льгот для ветеранов и инвалидов. Это был один из дублей при записи выпуска новостей, в эфир телекомпании он не пошел, но попал в соцсети. Свою работу на государственном телевидении Новикова тогда продолжила