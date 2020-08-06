В Хабаровске арестовали еще двух участников несогласованных акций в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровске арестовал двух участников несогласованных акций в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Два человека сегодня получили административный арест на двое и пятеро суток по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказал собеседник агентства. Ранее на семь суток арестовали блогера Алексея Романова.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, их начали проводить после его задержания. Правительство Хабаровского края накануне сообщило, что за время акций их участникам выписали штрафы на общую сумму 116 тыс. рублей. Автовладельцы, принимавшие участие в несогласованных автопробегах, получили штрафы на 3,5 млн рублей.