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Дело в отношении Сергея Фургала

В Хабаровске арестовали еще двух участников несогласованных акций в поддержку Фургала

Источник в силовых структурах сообщил, что их отправили под стражу на двое и пятеро суток соответственно
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© Дмитрий Моргулис/ТАСС, архив

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровске арестовал двух участников несогласованных акций в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

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"Два человека сегодня получили административный арест на двое и пятеро суток по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сказал собеседник агентства. Ранее на семь суток арестовали блогера Алексея Романова.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, их начали проводить после его задержания. Правительство Хабаровского края накануне сообщило, что за время акций их участникам выписали штрафы на общую сумму 116 тыс. рублей. Автовладельцы, принимавшие участие в несогласованных автопробегах, получили штрафы на 3,5 млн рублей.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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