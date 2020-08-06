Начало заседания суда по делу Ефремова задерживается из-за опоздания адвоката Пашаева

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Заседание по делу актера Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы начнется с 40-минутной задержкой из-за опоздания его адвоката Эльмана Пашаева, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Пашаев опаздывает. Заседание, назначенное на 10:00, начнется как минимум с опозданием на 40 минут", - сказали агентству в суде. Второй адвокат актера Елизавета Шаргородская и сам Ефремов уже находятся в суде.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.