"Союзмультфильм" откроет студию анимации в реабилитационном центре "Русское поле"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Союзмультфильм" и Фонд Константина Хабенского откроют профессиональную анимационную студию в лечебно-реабилитационном научном центре "Русское поле". Детей научат анимационным профессиям и работе с разными материалами, сообщает в четверг пресс-служба киностудии.

"Мы очень рады, что наше сотрудничество с благотворительным Фондом Константина Хабенского вылилось в этот замечательный и очень важный проект. Занятия анимацией могут быть целительны и полезны для любого ребенка, независимо от того, планирует ли он связать свою дальнейшую жизнь с этим искусством. Анимация обладает удивительным свойством - с ее помощью можно создавать любые, самые невероятные миры и вселенные, это прекрасный инструмент для самовыражения и любых видов творческой терапии", - сказал директор студии Борис Машковцев, чьи слова привели в пресс-службе.

Как сообщили в студии, в мультлаборатории научат создавать фильмы из различных материалов, в том числе песка, пластилина, лего. Студия отвечает необходимым требованиями и адаптирована для всех детей. Ежегодно реабилитацию в центре "Русское поле" проходит более 3 тыс. пациентов.

По словам руководителя проектов программы фонда Константина Хабенского "Терапия счастья" Кристины Равиной, участникам студии предложат попробовать себя в роли режиссера, художника-мультипликатора, сценариста, актера озвучки. Веселый игровой процесс позволит решить разные реабилитационные задачи, например, научиться взаимодействовать друг с другом, преодолевать страх, распознать свои сильные стороны. "После длительного лечения очень важно вернуть ребят обратно в социум, научить их коммуницировать со сверстниками, чтобы они не закрывались в себе и помнили о том, что для них открыт целый мир", - добавила она.

Открытие студии состоится 7 августа в онлайн-формате. В этот день известная актриса озвучивания и дубляжа Лариса Брохман проведет лекцию об особенностях профессии. Брохман "подарила" свой голос Умке и маме Умки в новом мультфильме "Умка на елке", а также маме-корове в сериале "Оранжевая корова", зебре Поле в музыкальном проекте "Зебра в клеточку".