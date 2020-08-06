МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Порядка 257 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке с 15 апреля. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.

"С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 257 тыс. семей. Эти сертификаты были выданы Пенсионным фондом на основании сведений, предоставленных органами ЗАГС о рождении детей",- сказали в ведомстве.

В Минтруде отметили, что с 2020 года программа материнского капитала распространяется на семьи, в которых родился первый ребенок. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен после 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. С начала года сертификат в связи с рождением первого ребенка получили 179,9 тыс. семей, 410,1 тыс. семей получили материнский капитал за второго или последующих детей, из них 176,6 тыс. семей - в повышенном размере - 616 617 рублей. В настоящее время выдано более 590 тыс. сертификатов.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616 617 рублей.