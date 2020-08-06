Минобрнауки назвало некорректными публикации о целевом зачислении детей чиновников в вузы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Публикации о поступлении детей чиновников в вузы по целевому набору почти без конкурса некорректны, существовавшие пробелы в системе приема уже устранены. Поступление в вуз в рамках целевой квоты проходит на конкурсной основе по баллам ЕГЭ, заявили в четверг ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

Издание "Важные истории", "Новая газета", журнал Doxa и АНО "Трансперенси интернешнл - Россия" ранее опубликовали расследование, согласно которому дети российских чиновников якобы смогли поступить на бюджетные места в ведущие вузы почти без конкурса в рамках целевого обучения.

"В связи с несовершенством системы приема по целевым направлениям, действовавшим ранее (приводимые в публикациях факты относятся к 2014-2018 годам), был разработан и с 2019 года вступил в силу федеральный закон, которым внесены существенные изменения в порядок организации целевого обучения", - сообщили в пресс-службе.

Поступление рамках целевой квоты проходит на конкурсной основе по баллам ЕГЭ. "Абитуриенты, имеющие результаты ЕГЭ ниже проходных баллов вуза, к конкурсу на целевое место не допускаются даже при наличии договора с заказчиком обучения (будущим работодателем)", - подчеркнули в пресс-службе.

Целевое обучение рассматривается как механизм приема по тем специальностям и направлениям подготовки, по которым дефицит кадров не может быть восполнен рынком труда, которые реально необходимы. Перечень специальностей и направлений подготовки для приема на целевое обучение теперь устанавливаются правительством РФ.

Также определен обязательный срок трудовой деятельности после завершения учебы на основании договора о целевом обучении - не менее трех лет. "Если выпускник, поступивший в рамках целевой квоты, или заказчик целевого обучения нарушают это правило, то они должны оплатить штраф в размере всех расходов бюджета на обучение. Такой штраф может достигать нескольких миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.

Рекомендации вузам

В ведущих вузах России к абитуриентам, независимо от условий поступления, предъявляются особо высокие требования, добавили в пресс-службе Минобрнауки. Так, МФТИ рекомендует предприятиям направлять на целевое обучение абитуриентов с результатом не ниже 270 баллов ЕГЭ.

Кроме того, для повышения доступности целевого обучения вузам были даны рекомендации публиковать на официальных сайтах информацию о количестве целевых мест в вузе и компаниях, с которыми абитуриент может заключить договор.

"В настоящее время ведется работа по совершенствованию системы мониторинга трудоустройства выпускников, что также будет способствовать повышению прозрачности вопросов, связанных с целевым обучением, и созданию дополнительных условий для контроля карьерных траекторий выпускников", - заключили в Минобрнауки.