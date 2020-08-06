Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,96

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до минимального значения с начала месяца и составил 0,96. В Москве этот показатель увеличился на 0,01, до уровня 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу с 14 июля.

В Подмосковье, как и в Москве, показатель держится выше 1. В Московской области он составил 1,07.

В остальных восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент не превышает единицы. В Нижегородской области он опустился до минимальной с начала вспышки отметки и составил 0,75. В Челябинской и Свердловской областях коэффициент фиксируется на уровне 0,90, в Красноярском крае - 0,91, в Иркутской области - 0,94, в Санкт-Петербурге и в Ростовской области - 0,98. В Ханты-Мансийском автономном округе показатель второй день подряд равен единице.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.