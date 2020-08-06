В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года

ТОКИО, 6 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США в 1945 году, прошли в четверг в Японии.

Ровно в 08:15 по местному времени (02:15 мск) - точно в момент взрыва бомбы - по всей стране объявили минуту молчания. Время отсчитывалось ударами колокола. Затем в Парке мира в Хиросиме состоялось выступление мэра города Кадзуми Мацуи и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"Международное сообщество должно вместе двигаться к достижению единой цели - созданию мира без ядерного оружия", - отметил глава правительства в своей речи. Абэ подчеркнул, что "трагедии, которые обрушились на жителей Хиросимы и Нагасаки, никогда не должны повториться".

В этот раз мероприятия проводятся в усеченном формате из-за ситуации с коронавирусом. "Человечество сейчас столкнулось с новой угрозой - коронавирусом. Однако благодаря тому [опыту], который вынесли из трагедий прошлого, мы должны преодолеть эту угрозу", - отметил он. Кадзуми Мацуи напомнил, что в 1918 году из-за пандемии гриппа умерли десятки миллионов людей, а "государства, сражавшиеся в Первой мировой войне, не смогли объединиться для борьбы с угрозой".

В памятной церемонии в Хиросиме приняли участие представители около 80 иностранных государств. Россию на ней представлял посол Михаил Галузин. Свои послания по случаю годовщины трагедии направили Папа Римский Франциск и бывший президент США Барак Обама, который в 2016 году стал первым действующим американским лидером, посетившим этот город.

Из-за сокращения числа иностранных туристов в период пандемии Хиросима испытала нехватку бумажных журавликов, которые стали символом мира благодаря истории девочки Садако Сасаки, умершей от лейкемии спустя 10 лет после бомбардировки. В результате сотрудники нескольких компаний в городе помогли решить проблему, и к церемонии было подготовлено 15 тыс. оригами.

"Черный дождь"

В конце июля окружной суд Хиросимы постановил занести в список пострадавших от бомбардировки 84 новых имени. Речь идет о людях, которые попали под воздействие так называемого черного дождя после взрыва бомбы, но проживали при этом за пределами специальной зоны, обозначенной правительством. Судья счел, что люди могли подвергнуться облучению вследствие выпадения осадков и за пределами специальных зон. Также в решении отмечается, что из-за радиации у истцов развились некоторые болезни, и им следует выдать сертификат "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки - прим. ТАСС). Он позволяет получать бесплатную медицинскую помощь.

Государство выдавало сертификаты "хибакуся" тем, кто находился в районе бомбардировки и в прилегающих районах города. Также в 1976 году правительство Японии выделило район площадью 19 на 11 км к северо-западу от этой территории и сделало его специальной зоной проверки здоровья. Там сразу после атомного удара выпали осадки с высоким содержанием радиоактивных материалов, получившие название "черный дождь". Те, кто жил в этом районе, проходил обследование, и в случае обнаружения болезней, связанных с радиацией, получал документы на бесплатное получение медицинских услуг.

Региональные власти неоднократно выступали за расширение этой зоны, однако центральное правительство отклоняло такие инициативы, ссылаясь на отсутствие данных о развитии патологий в тех или иных пригородах Хиросимы. Нынешнее решение суда в Хиросиме стало первым подобным за всю послевоенную историю в отношении тех, кто не проживал в специальных зонах. Истцы предоставили данные о том, что у них за время жизни в период после бомбардировки развился рак, сердечно-сосудистые заболевания и т.д.

Атомная бомбардировка

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 Enola Gay под управлением полковника Пола Тиббетса пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, превратившиеся в огненный смерч. Помимо огромных человеческих жертв было уничтожено либо сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тыс. человек.

Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, за один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто скончался в госпиталях от полученных ран и облучения. За минувший год в памятные книги добавлено около 5 тыс. имен, а общее число жертв бомбардировки превысило 324 тыс.