Минпросвещения не против сдачи демонстрационных экзаменов в колледжах в онлайн-формате

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения России положительно оценивает опыт проведения в 2020 году демонстрационных экзаменов в колледжах в дистанционном формате. Об этом ТАСС в четверг заявили в пресс-службе Минпросвещения.

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills предусматривает создание реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами из числа представителей компаний; определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

"Опыт этого года показал, что проведение демонстрационного экзамена возможно, как в очном формате, так и в дистанционном. Дистанционный формат расширяет возможности организации и проведения демонстрационного экзамена в том числе для лиц с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья - прим. ТАСС) и инвалидностью", - сказали в пресс-службе.

В Минпросвещения отметили, что колледжи успешно воспользовались дистанционными образовательными технологиями в условиях пандемии для организации экзаменов. "В текущем году в демонстрационном экзамене с применением дистанционных образовательных технологий прошли более 6,1 тыс. обучающихся по программам среднего профессионального образования", - добавили в пресс-службе.

Адаптация требований

Кроме того, в министерстве сообщили, что в этом году начата системная работа по адаптации требований к организации и проведению демонстрационных экзаменов для студентов с ограничениями по здоровью.

"Так, например устанавливаются требования к усиленному освещению, требования к наличию звукоусиливающего оборудования, наличие специальных программ, наличие дополнительных ассистентов и т. д. Кроме того, меняются условия по продолжительности времени проведения демонстрационного экзамена, требования к количеству экспертов на демонстрационный экзамен, адаптируется сложность выполнения заданий", - пояснили в пресс-службе.

Первый этап работы по адаптации завершится до конца 2020 года, сообщили в Минпросвещения.

О WorldSkills

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.