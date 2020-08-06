Специалисты УрФУ разработали симулятор для внедрения онлайн-образования в вузе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Онлайн-симулятор университета, который поможет смоделировать процесс цифровизации вуза или отдельной его образовательной программы, разработали специалисты Уральского федерального университета. Программа стала частью курсов повышения квалификации сотрудников по формированию цифровой образовательной среды, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"Симулятор помогает проработать внедрение онлайн-обучения на разных уровнях принятия решений - управления университетом, управления образовательной программой и управления созданием онлайн-курсов. Он уже опробован командой университета и стал частью онлайн-курсов, а теперь будет использоваться как самостоятельный элемент обучения", - приводят в пресс-службе слова директора центра развития онлайн-обучения УрФУ Александры Кузьминой.

Симулятор разработали для создания системы повышения квалификации преподавателей и специалистов в области онлайн-обучения. Программа, по словам представителей вуза, помогает получить компетенции в области цифровизации образования как на уровне организации процессов всего университета, так и на уровне планирования конкретного курса и образовательной программы.

Участникам предлагают подключиться к платформе, где они получают модель университета с изначально заданными параметрами. В ходе "игры" участники принимают решения по нескольким параметрам на трех уровнях: управление университетом, образовательной программой или конкретной дисциплиной. Например, они могут сравнить экономику производства собственных онлайн-курсов и покупки внешних, сравнить показатели курсов при публикации на собственных ресурсах или при размещении на национальной платформе, пояснили в вузе.

"Внедрение онлайн-обучения в университетах - необходимость не только в период пандемии. Федеральные проекты "Молодые профессионалы" и "Цифровая образовательная среда" предполагают создание в вузах развитой системы онлайн-образование и увеличение числа студентов, изучающих онлайн-курсы", - сказали в пресс-службе вуза.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, там обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".