ВЦИОМ: большинство россиян используют стационарный компьютер для выхода в интернет

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Большинство жителей России (79%) пользуются стационарным компьютером для поиска информации, онлайн-шопинга, а также общения в соцсетях, что на 16 п.п. выше уровня 2010 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в четверг.

"Чаще всего россияне используют компьютер для выхода в интернет - поиска информации, онлайн-покупок, общения в социальных сетях (79%, на 16 п.п. больше, чем 10 лет назад). Для работы компьютером пользуются 48% россиян, за 10 лет эта доля не изменилась", - следует из данных ВЦИОМ.

Также 30% респондентов используют компьютер для просмотра фильмов, прослушивания музыки, 22% - для учебы ( в 2010 году), 13% - для игр (против 20% 10 лет назад).

Согласно результатам опроса, более трети респондентов (37%) ежедневно пользуются компьютером дома, еще 36% - на работе. 25% никогда не используют персональный компьютер дома, в 2010 году эта цифра составляла 53%. Около половины россиян (46% в 2020 году против 69% в 2010 году) не пользуются компьютером на работе.

78% респондентов имеют дома ноутбук или компьютер, у 34% из них есть сразу несколько устройств. В 2010 году о наличии компьютерной техники сообщал 51%, в 2001 году - 8%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июля 2020 года среди 1 600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.