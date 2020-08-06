В Совфеде обсудят вопросы поддержки граждан, попавших в сложную ситуацию из-за пандемии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству в осеннюю сессию проведет мероприятие, посвященное роли общественных институтов в поддержке россиян, попавших в трудную ситуацию в связи с пандемией. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Андрей Клишас по итогам рассмотрения доклада Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

СПЧ 8 июля опубликовал доклад "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина", в котором поднимаются вопросы, связанные с темой соблюдения прав и свобод человека и гражданина в условиях новой общественной и экономической реальности, сложившейся вследствие пандемии.

"Принимая во внимание особую значимость и комплексный характер проблем, связанных с защитой прав и свобод граждан, обозначенных в докладе, предлагаем провести общее обсуждение высказанных советом рекомендаций на площадке Совета Федерации в рамках мероприятия на тему "Роль институтов гражданского общества в поддержке граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции". Такое мероприятие комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству планирует провести в период осенней сессии 2020 года", - сказал Клишас.

Сенатор отметил, что ряд высказанных в докладе рекомендаций уже нашел отражение в деятельности комитетов СФ в период весенней сессии 2020 года и был проработан в том числе в рамках специально созданной рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию российского законодательства, направленных на обеспечение функционирования и развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

По словам Клишаса, вопросы, посвященные отдельным аспектам темы соблюдения и защиты прав граждан в условиях пандемии, обозначенные в докладе, находятся под пристальным вниманием в Совете Федерации, их обсуждение будет продолжаться в осеннюю сессию. "В частности, отмеченные в докладе проблемы, связанные с внедрением цифровых технологий в различные сферы общественной жизни, находятся в поле зрения Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации", - сказал он.

По словам парламентария, в осеннюю сессию Советом по развитию цифровой экономики запланировано выездное заседание в Мурманские на тему "Умные регионы", а также парламентские слушания, посвященные законодательному обеспечению развития цифровой экономики в субъектах РФ, где будут обсуждаться вопросы внедрения цифровых технологий в первую очередь в сферы транспорта, связи и коммунального хозяйства.