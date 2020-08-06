Кабмин предложил уточнить схему утверждения проверки вспомогательных веществ для лекарств

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительство внесло в четверг в Госдуму законопроект об упразднении полномочий Минздрава по выработке порядка проверки вспомогательных веществ с целью гармонизации национального законодательства с правом Евразийского экономического союза.

Согласно пояснительной записке, "законопроектом предусматривается исключение полномочия Минздрава России по утверждению порядка проведения исследования лекарственного препарата <…> для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств" на его безопасность и эффективность.

Разработчики указывают на то, что в соответствии с правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года, "любое новое вспомогательное вещество подлежит отдельной оценке в отношении его безопасности". Если такие вещества не описаны в фармакопее Евразийского экономического союза, фармакопеях государств - членов союза и основных фармакопеях, то тогда может быть использована монография фармакопеи другого государства. Этим же приложением "определены этапы проведения контроля качества вспомогательных веществ и перечень необходимых документов и материалов".