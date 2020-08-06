Глава Крыма наградил девочку, спасшую тонущего в бассейне мальчика, путевкой в "Артек"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Семилетняя Дарья Павлова из Тулы поедет отдыхать в "Артек", путевку в Международный детский центр за спасение тонущего мальчика ей вручил в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов. Об этом он написал на своей станице во "ВКонтакте" .

В МЧС Республики Крым ранее сообщали, что инцидент произошел 1 августа в частном отеле в пригороде Уютное под Судаком. На записи с камер наблюдения видно, что мальчик упал в бассейн, катаясь на самокате вокруг него. Увидев это, девочка в одежде бросилась в воду и стала выталкивать ребенка. Подоспевшие на помощь взрослые уже вытащили мальчика из бассейна.

"Сегодня мы награждаем настоящую героиню - семилетнюю Дашу Павлову, которая спасла тонущего пятилетнего мальчика, упавшего в бассейн. Крым и вся страна гордятся подвигом юной героини, которая не задумываясь приняла сложное решение! Такие поступки должны награждаться, поэтому искренне рад вручить Даше подарочный сертификат на приобретение спортивной одежды и путевку в МДЦ "Артек" на следующий год с возможностью самостоятельно выбрать смену, которая будет наиболее удобна", - написал Аксенов.

Он также выразил благодарность родителям Даши за ее воспитание.

В региональном МЧС также ранее сообщали, что представят семилетнюю девочку к награде.