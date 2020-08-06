Тесты на коронавирус пассажиров и экипажа SeaDream 1 показали отрицательные результаты

ХЕЛЬСИНКИ, 6 августа. /ТАСС/. Круизное судно SeaDream 1 в Норвегии может продолжить путь после того, как тесты на коронавирус его пассажиров и экипажа показали отрицательные результаты. Об этом сообщила в четверг администрация города Будё, у побережья которого судно в среду бросило якорь для проведения тестирования.

"Мы рады, что тесты пассажиров и экипажа оказались отрицательными, теперь они могут продолжить путь", - говорит председатель администрации Ида Пиннерёд.

В ночь на среду SeaDream 1 с 79 пассажирами и 85 членами экипажа на борту бросило якорь у побережья Будё после того, как коронавирус был выявлен у туриста из Дании, который путешествовал на судне в начале месяца. У туриста, как сообщила компания, владеющая SeaDream 1, не было симптомов заражения во время нахождения на борту, на судне он 2 августа проследовал из норвежского Тромсё в Данию. Там у него по результатам теста выявили заражение новым коронавирусом, через несколько дней он сдаст повторный тест.